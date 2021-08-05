Зеленский – об освобождении оккупированных территорий: на 90% успех возвращения Донбасса зависит от Путина

Возвращение оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей на 90% зависит от президента России Владимира Путина, считает украинский глава Владимир Зеленский. Так, для решения конфликта на Донбассе нужна политическая воля, и со стороны Украины "она абсолютно есть".

О путях освобождения ОРДЛО президент Украины высказался в интервью телеканалу "Дом", запись которого была продемонстрирована в четверг, 5 августа. Как отметил Зеленский, от Путина зависит, наступит ли мир в нашей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека [Путина], и люди на Донбассе должны это понимать", – подчеркнул Зеленский.

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Он указал на то, что украинская и российская стороны договорились открыть контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения. Наша страна выполнила взятые на себя обязательства.

"Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны... нет желания. Вот в чем проблема", – сказал лидер украинского государства.

Также он отметил: рассматривая вопрос возвращения Донбасса, нужно в первую очередь обращать внимание на людей, которые живут на временно неподконтрольных Киеву территориях.

"Устоять в голове и душе украинцам там сложно, когда у них такая информационная пропаганда", – сказал президент.

Украина при этом придерживалась режима прекращения огня в зоне ООС, однако армия "отвечала боевикам, когда стреляли по украинским военным", добавил Зеленский.

Напомним, что глава Украины дал большое интервью телеканалу "Дом". В нем он назвал условия прекращения войны на Донбассе и выразил уверенность, что временно оккупированные территории вернутся в состав нашей страны. О главных заявлениях можно почитать в нашем материале.

Полное интервью президента Украины:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донбасса. По его мнению, те, кто выступает за Россию, делают большую ошибку, оставаясь жить в "Л/ДНР".