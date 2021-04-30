Арахамия заявил, что на заседании фракции 'Слуга народа' будут решать судьбу Степанова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о том, что после майских праздников нардепы от политсилы соберутся на заседание, на котором будет обсуждаться вопрос насчет должности министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Заседание фракции состоится 13 мая, на него будет приглашен и сам глава Минздрава. "Слуга" подчеркнул, что решение будет приниматься во время собрания.

"Должна быть политическая ответственность. Потому что министр это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции", – сказал Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров, но не уточнил, о каких министрах идет речь.

Как писал OBOZREVATEL, Степанов сообщил о том, что Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.