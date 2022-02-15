'Кремль слаб и некомпетентен': аналитик сказал, почему Путин не пойдет на вторжение в Украину

Глава Российской Федерации Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину. Запугивания, которыми он оперирует, является частью методов его политики, а сам Кремль – слаб и некомпетентен.

Об этом заявил аналитик Международного центра обороны и безопасности (Таллин, Эстония) Джеймс Шерр, одновременно указав и на риски. Своим мнением он поделился в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Риски, безусловно, очень высоки. Но говорить о том, что атака РФ на Украину неизбежна, стало бы переоценкой ситуации. Считаю, что полномасштабное вторжение не неизбежно. Сомневаюсь, что это произойдет", – выразил убеждение аналитик.

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Он напомнил: все прекрасно знают, что война и угрозы в понимании российского лидера являются элементами политики. А главная его цель – это запугивание не только Украины, но и Запада.

"Путин хочет, чтобы де-факто, а возможно и де-юре, Украина стала частью сфер влияния Российской Федерации", – считает Шерр.

По его словам, именно при таком сценарии расширение Североатлантического альянса "будет прекращено". Помимо того, своими действиями глава Кремля также пытается расколоть союзников в вопросе украинского государства, ведь тогда оно не будет иметь такой поддержки от мировых лидеров.

Несмотря на то, что Киев получает от Запада тотальную поддержку, Шерр говорит, что лидеры стран и дипломаты "допускают много ошибок" в политике противодействия режиму Путина.

Например, считает аналитик, администрация президента США Джо Байдена "должна была бы быть более последовательной" в своей политике сдерживания российской агрессии.

"Кремль сейчас слаб и некомпетентен. Этим нужно воспользоваться. И, по моему мнению, в последние недели политика администрации Байдена стала более продуктивной и профессиональной. Она помогла укрепить позицию Украины на фоне обострения российско-украинской войны", – подытожил Шерр.

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