Кравчук: Украина была, есть и будет стратегическим интересом России

Украина никогда не перестанет быть целью Российской Федерации как главный стратегический интерес. Поэтому нашей стране необходимо как можно скорее стать официальной частью западного мира.

Об этом в интервью DW заявил первый президент государства, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук. По его словам, курс страны-агрессора не меняется на протяжении вот уже многих лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они никогда не прекращали реализации идеи, что Украина должна быть под Россией. Если вы вспомните основной документ, принятый еще Ельциным, то одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Это еще при Ельцине. Этот тезис никто не отменял", – напомнил Кравчук.

"Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", – предостерег политик.

Также в интервью Кравчук заявил, что Украина не будет "подставлять другую щеку" в случае масштабной агрессии РФ и ответит на нее силой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению главы украинской делегации ТКГ, планом "Б" для нашей страны должно стать признание всеми, что на Донбассе идет война. После этого все вопросы должны рассматриваться именно через такую призму.

Кроме того, он убежден, что все нужно называть своими именами и не характеризовать обстрелы россиян и их наемников на востоке как "провокации".