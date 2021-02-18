Кравчук: мы должны называть войну войной, а не каким-то АТО

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал называть боевые действия, которые Россия развязала против Украины на Донбассе, войной.

В комментарии "Украина 24" политик подчеркнул, что пришло время дать всему свои имена и четко характеризовать действия страны-агрессора и ее армии на нашей территории. Ведь только так государство сможет показать врагу, что оно никогда не предаст собственные интересы.

"Этого не было и никогда не будет. Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка", – возмутился Кравчук.

Он подчеркнул, что Украина всегда должна акцентировать внимание на том, что Российская Федерация ведет против нее настоящую войну и всячески нарушает договоренности о перемирии.

"Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО. Что они убивают, а не провоцируют. Действуем жестко там, где нужно, и гибко там, где нужно", – резюмировал первый украинский президент.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Украине следует зеркально отвечать на каждую огневую провокацию российских террористов на Донбассе и открывать огонь.

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