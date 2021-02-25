Кравчук: если Россия начнет масштабную агрессию, будем защищаться силой, у нас нет выбора

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет "подставлять другую щеку" в случае открытой агрессии РФ.

"Если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой. У нас нет выбора", – заявил председатель делегации ТКГ в интервью DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналист попросил Кравчука прокомментировать возможный ответ страны-агрессора на санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и участие Украины в блокировании "Северного потока-2".

"Я думаю, они исчерпали возможные ответы", – ответил на это политик.

"Теперь они делают вид, что там агрессии нет. Что это – внутреннее дело Украины, а Россия, мол, помогает навести порядок в Украине. То тогда станет очевидным, что это открытая агрессия. На открытую агрессию будут открыты действия", – продолжил первый президент, прокомментировав ситуацию на Донбассе.

Журналист попросил уточнить Кравчука, что он имеет ввиду. "А что делать, если они пойдут на открытую агрессию? Нам что? Действовать по религиозному принципу: бьют по левой щеке, подставляй правую?!" – ответил глава украинской делегации.

Он подчеркнул, что поддерживает дипломатические действия и политико-дипломатическое процесс и Украина не начнет агрессию. Однако, если РФ обострит ситуацию, страна будет вынуждена защищаться.

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