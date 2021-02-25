Кравчук: если Россия начнет масштабную агрессию, будем защищаться силой, у нас нет выбора
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет "подставлять другую щеку" в случае открытой агрессии РФ.
"Если Россия начнет масштабную агрессию, мы будем защищаться силой. У нас нет выбора", – заявил председатель делегации ТКГ в интервью DW (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналист попросил Кравчука прокомментировать возможный ответ страны-агрессора на санкции СНБО против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и участие Украины в блокировании "Северного потока-2".
"Я думаю, они исчерпали возможные ответы", – ответил на это политик.
"Теперь они делают вид, что там агрессии нет. Что это – внутреннее дело Украины, а Россия, мол, помогает навести порядок в Украине. То тогда станет очевидным, что это открытая агрессия. На открытую агрессию будут открыты действия", – продолжил первый президент, прокомментировав ситуацию на Донбассе.
Журналист попросил уточнить Кравчука, что он имеет ввиду. "А что делать, если они пойдут на открытую агрессию? Нам что? Действовать по религиозному принципу: бьют по левой щеке, подставляй правую?!" – ответил глава украинской делегации.
Он подчеркнул, что поддерживает дипломатические действия и политико-дипломатическое процесс и Украина не начнет агрессию. Однако, если РФ обострит ситуацию, страна будет вынуждена защищаться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кравчук предупредил, что российские оккупационные войска не будут выполнять Минские договоренности. Ведь агрессор хочет создать из "Л/ДНР" квазигосударства на украинских землях, а затем интегрировать их в свой состав.
Также глава украинской делегации ТКГ признал, что с Россией практически невозможно договориться о мире на Донбассе, поэтому перспектив продвижения в переговорном процессе нет.
Он призвал называть боевые действия, которые Россия развязала против Украины на Донбассе, войной.