Кравчук объяснил план 'Б' по Донбассу

Первый президент Украины и глава ее делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает: планом "Б" для страны должно стать признание всеми, что на востоке идет война. И все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.

По его словам, прежде всего надо заставить Россию прекратить агрессию, потому что любая война не прекратится в Украине, если там считают, что у нас "воюют сами с собой". Об этом политик сказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Об этом плане "Б" я уже слышу не один месяц и даже год. Думаю, что основой должно быть одно – признание всеми без исключения, что мы воюющая страна, у нас идет война, мы даем отпор агрессору, и любые вопросы мы рассматриваем сквозь призму войны. Это и будет план "Б", – пояснил Кравчук.

Он отметил, что сейчас актуальным стало обсуждение вопроса не завершения войны на Донбассе, а то, каким образом обеспечить идеальный порядок в Вооруженных силах Украины. Здесь, говорит первый президент, не должно быть никакой пропаганды, зато – дисциплина и порядок.

"Но это вовсе не означает, что мы боремся против войны. Мы боремся с ее последствиями. Пока что... Война нам не нужна. Это беда, горе. Для этого нужно вести вопрос о ее завершении. Но он состоит внутри страны – не может быть враждебной пропаганды, должна быть вычищена из власти "пятая колонна", должны быть дисциплина и порядок. Любые отклонения от закона или попытка обойти его, небрежность или принятие вредных решений должны наказываться. Должна быть железная дисциплина всех и вся", – заявил Кравчук.

Он уточнил: даже всего этого недостаточно. Ведь, убежден политик, чтобы закончить войну, надо прежде всего заставить Россию прекратить агрессию.

"Любая война не прекратится в Украине, если они считают, что мы воюем сами с собой. Они даже договорились до того, что мы оккупировали сами себя. То есть прекращение войны означает давление на Россию всеми, мировым сообществом, чтобы они остановили агрессию против Украины", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что сегодня в Европе и США "люди трезвеют, видят, чем есть на самом деле Россия и политика Кремля, поэтому они организуются для того, чтобы помочь Украине – серьезно и капитально".

Отметим: накануне у главы страны-агрессора Путина назвали Украину "недружественным государством и проектом Запада".

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