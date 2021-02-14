Кравчук предложил отвечать на каждый выстрел на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на каждый выстрел на Донбассе должен быть ответ Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вечером в воскресенье, 14 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", – подчеркнул первый президент Украины.

Также Кравчук добавил, что "наши недруги в Украине", которые едут в Москву договариваться с президентом России Владимиром Путиным о том, "как мешать Украине строить независимое государство", должны отвечать перед народом и законом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Кравчук заявил, что оккупационные войска решили не выполнять Минские договоренности в отношении перемирия. В связи с этим первый украинский президент считает, что ВСУ необходимо действовать "зеркально" в ответ на провокации со стороны противника.