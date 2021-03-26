Кравчук назвал условие поставки воды в Крым

Украина может рассмотреть возможность подачи воды на территорию оккупированного Крыма при условии возникновения гуманитарной катастрофы на полуострове.

Об этом 26 марта в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Однако он отметил, что этого не хотел бы.

"Я всегда делал акцент: не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой… Поэтому вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия", – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что всю ответственность за происходящее в Крыму несет Россия, в том числе в вопросе обеспечения водой населения.

"Я руководствуюсь международными нормами, а именно: страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа. Это ответственность оккупационной власти, а не Украины", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уточнил, что если придется рассматривать вопрос поставки воды в Крым, это не означает, что вода будет подаваться сразу. Этому будет предшествовать процесс переговоров.

"Это не делается так, что случилась катастрофа – и сразу совершаются какие-то действия. Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук отметил, что Украина не исключает вероятность вторжения российских войск с территории оккупированного Крыма, однако страна готова дать жесткий отпор агрессору.