Кравчук назвав умову постачання води в Крим

Україна може розглянути можливість подачі води на територію окупованого Криму за умови виникнення гуманітарної катастрофи на півострові.

Про це 26 березня в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Однак він зазначив, що цього не хотів би.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з позиції забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія", – сказав Кравчук.

Він підкреслив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія, зокрема в питанні забезпечення водою населення.

"Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", – сказав голова української делегації в ТКГ.

Кравчук уточнив, що якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Цьому буде передувати процес переговорів.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа – і відразу відбуваються якісь дії. Як у всьому світі виглядає такий процес: обговорюється питання, ухвалюються рішення на певних умовах і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Леонід Кравчук зазначив, що Україна не виключає ймовірність вторгнення російських військ із території окупованого Криму, проте країна готова дати жорстку відсіч агресору.