Кравчук назвал Путина главным врагом Украины

Главным врагом Украины является президент Российской Федерации Владимир Путин. Ведь именно он принимает все решения, которые потом приводят в действие исполнители.

К таким исполнителям относятся и марионеточные главари террористических "Л/ДНР" на временно оккупированном Донбассе. Об этом в интервью DW заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам политика, если бы он оказался лицом к лицу с Путиным, то, прежде всего, потребовал бы уйти из Украины. Ведь других тем для разговоров с лидером страны-агрессора быть не может.

"Он является реальным врагом Украины. А не Пушилин (главарь террористов "ДНР". – Ред.), который, как и другие, ничего не решает, а лишь выполняет. Все решает Кремль и решает один человек в России. Имя этого человека – Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, политик также подчеркнул, что Украина никогда не выйдет из системы стратегических интересов России. Поэтому для собственной безопасности нашей стране необходимо как можно скорее вступить в Европейский союз и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук убежден, что, в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, наше государство должно открыто ответить на агрессию силой.

Кроме того, первый президент настаивал на том, чтобы Путин и его войска убрались с Донбасса. Ведь проблему региона Украина будет решать только со своими гражданами, а не с чужаками.