Кравчук назвал попыткой давления одностороннюю передачу пленных из ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал попыткой давления на Украину заявление террористов "Л/ДНР" по односторонней передаче пленных.

Он со своей стороны пообещал отработать вопрос внезапного предложения от ОРДЛО. Об этом политик сказал в комментарии "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Первый президент напомнил, что ранее та сторона отказывалась решать этот вопрос, а теперь вдруг предложила что-то неожиданное. По его мнению, это всего лишь "пробный шар" – не просто передать удерживаемых лиц на подконтрольную Киеву территорию, а именно куму российского президента Виктору Медведчуку.

"Я не знаю, какую роль там должен выполнять он. Потому что вопросы передачи пленных отработаны до деталей. Здесь есть какая-то попытка давления на Украину, мол, вот мы предлагаем, а Украина требует формальных решений", – считает Кравчук.

Со своей стороны издание наводит мнение украинских правозащитников, которые выразили уверенность, что пленных намерены отдать Медведчуку, "чтобы добавить популярности пророссийским партиям в Украине".

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