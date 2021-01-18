Кравчук назвал попыткой давления одностороннюю передачу пленных из ОРДЛО
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал попыткой давления на Украину заявление террористов "Л/ДНР" по односторонней передаче пленных.
Он со своей стороны пообещал отработать вопрос внезапного предложения от ОРДЛО. Об этом политик сказал в комментарии "5 каналу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Первый президент напомнил, что ранее та сторона отказывалась решать этот вопрос, а теперь вдруг предложила что-то неожиданное. По его мнению, это всего лишь "пробный шар" – не просто передать удерживаемых лиц на подконтрольную Киеву территорию, а именно куму российского президента Виктору Медведчуку.
"Я не знаю, какую роль там должен выполнять он. Потому что вопросы передачи пленных отработаны до деталей. Здесь есть какая-то попытка давления на Украину, мол, вот мы предлагаем, а Украина требует формальных решений", – считает Кравчук.
Со своей стороны издание наводит мнение украинских правозащитников, которые выразили уверенность, что пленных намерены отдать Медведчуку, "чтобы добавить популярности пророссийским партиям в Украине".
Как сообщал OBOZREVATEL:
террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украине группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.
В ответ на это Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в такие вопросы.
Представитель делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш выразил предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.
А советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что спецслужбы проверят пленников, которых "Л/ДНР" якобы собралась передать Украине.