Кравчук назвал главное препятствие для 'нормандской встречи' в апреле

Встреча в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) на высшем уровне в апреле, скорее всего, не состоится пока не будет согласован новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он пояснил, что Россия пока молчит насчет указанного плана.

Речь идет о проекте, предложенном Францией, Германией и Украиной. По словам Кравчука, политические советники сперва должны согласовать его.

"Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а Россия молчит, то говорить о встрече на высшем уровне нельзя. Тем более о дате этой встречи", – пояснил глава украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в основу "дорожной карты" реализации Минских соглашений может лечь немецко-французский проект с доработками украинской и российской сторон, а утверждать ее должны на уровне лидеров стран "нормандской четверки".