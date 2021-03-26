Кравчук назвав головну перешкоду для 'нормандської зустрічі' в квітні

Зустріч в "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на вищому рівні в квітні, швидше за все, не відбудеться доки не буде узгоджено новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він пояснив, що Росія поки мовчить щодо вказаного плану.

Йдеться про проєкт, запропонований Францією, Німеччиною та Україною. За словами Кравчука, політичні радники спершу повинні узгодити його.

"Поки не буде узгоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а Росія мовчить, то говорити про зустріч на вищому рівні не можна. Тим більше про дату цієї зустрічі", – пояснив глава української делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в основу "дорожньої карти" реалізації Мінських угод може лягти німецько-французький проєкт з доробками української і російської сторін, а затверджувати її повинні на рівні лідерів країн "нормандської четвірки".