Ермак раскрыл новые детали мирного плана по Донбассу

В основу "дорожной карты" реализации Минских соглашений может лечь немецко-французский проект с доработками украинской и российской сторон, а утверждать ее должны на уровне лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, уточнив, что называется он "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений".

"Окончательным согласованием "дорожной карты", по нашему мнению, должны заниматься именно лидеры "нормандского формата". Данную позицию поддерживают наши коллеги из Франции и Германии", – сказал Ермак.

Также глава ОП добавил, что Украина не возражает, чтобы в процессе разработки "дорожной карты" участвовала Трехсторонняя контактная группа.

В то же время Ермак добавил, что доработанный проект есть у российской стороны, о чем свидетельствуют публикации в СМИ.

"Положительный момент заключается в том, что опубликованный материал (в СМИ – прим. ред.) подтверждает мое предыдущее заявление, которое почему-то было поставлено под сомнение представителями России. Я напомню, что говорил о том, что план мирного урегулирования, созданный на базе немецко-французского проекта и доработанный украинской стороной, лежит на столе у российской делегации", – пояснил он.

По словам главы ОП, факт наличие данного плана у российской стороны дает возможность Москве способствовать завершению войны на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что скоро можно будет говорить о точных сроках встречи лидеров "нормандской четверки".