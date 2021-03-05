Кравчук: мнение России о членстве Украины в НАТО не играет никакой роли

Мнение Российской Федерации насчет того, быть Украине в составе НАТО или нет, не имеет никакого значения.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что наша страна должны быть в Альянсе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Недавно я слышал интервью генсека НАТО. Кроме всего прочего, он сказал, что голосовать о том, быть Украине в Альянсе или нет, будет 29 членов НАТО. И никакого значения, никакой роли не имеет мнение России", – сказал Кравчук

По его мнению, другого способа защитить себя у Украины нет.

"Есть только один путь – стать членом НАТО и таким образом защитить свою возможность строить независимую страну", – пояснил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что получение ПДЧ в Альянсе является ближайшей целью Украины.

До этого генсек Альянса назвал условия, которые приблизят Украину к членству в НАТО.