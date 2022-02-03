Конкурс на главу САП: комиссия в третий раз не смогла назвать победителя

Конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) третий раз не смогла назвать победителя. Трое членов комиссии не пришли на заседание в четверг, 3 февраля.

Об этом сообщили в Telegram-канале Fight Corruptor. Как отмечается, на встречу не пришли якобы находящийся в командировке Андрей Гуджал и Елена Бусол, причин отсутствия которой глава комиссии не назвала.

Еще один член комиссии, Евгений Соболь, сообщил, что опаздывает. Поэтому кворума не собрали.

"Уже шесть недель комиссия не может утвердить собственные оценки кандидатам и общий результат, таким образом объявив победителя", – говорится в сообщении.

Видео дня

21 декабря конкурсная комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов. Так что победители конкурса уже есть, но технические результаты еще не утверждены. Комиссия не набрала достаточное количество голосов для этого.

24 декабря победитель также не был избран официально, поскольку проекты протоколов не получили необходимое количество голосов. В этот же день в США призвали украинское государство преодолеть влияние "коррумпированных внешних сил" и утвердить руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL: