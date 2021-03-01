На должность главы САП претендуют 111 кандидатов: кто подал заявку

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины подали 111 заявок, в частности, действующий и.о. главы САП Максим Грищук.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации Transparency International Ukraine со ссылкой на прошедшее 1 марта заседание Конкурсной комиссии по избранию руководства САП. Речь идет о посте главы, его заместителя и начальника пятого отдела управления.

Кроме Грищука, на кресло руководителя будут претендовать также:

прокуроры САП – Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко;

глава комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин;

бывший глава Управление спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк;

председатель правления Transparency International в Украине Андрей Вишневский и др.

На пост заместителя главы ведомства подали 90 заявок, начальника отдела – 75.

Всего на вакантные кресла в САП хотели претендовать 169 кандидатов (128 примут участие в конкурсе, а 41 кандидата не допустили по формальным основаниям).

Указывается, что на заседании Комиссия внесла изменения в проходные баллы (нужно набрать 80 в тестировании на знание законодательства и 110 в тесте на общие способности).

Также кандидатов ждут собеседования, а потенциального руководителя САП и его заместителя – еще и тестирования на полиграфе.

В финале победителей определят в соответствии с позиций в рейтинге после всех этапов отбора. Комиссия не будет проводить финального голосования за потенциального победителя.

Напомним:

предыдущий глава САП Назар Холодницкий уволился 21 августа.

Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в тот же день назначили Максима Грищука. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя ведомства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большинством голосов в Верховной Раде восстановили положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя САП.