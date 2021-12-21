Комиссия обнародовала результаты конкурса на главу САП, но победителя не утвердила

Конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов. В то же время прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов.

Таким образом победители конкурса уже есть, но технические результаты еще не утверждены. Комиссия не набрала достаточного количества голосов для этого. Трансляция заседания велась YouTube-канале конкурсной комиссии.

Представители международного сообщества в комиссии высказали удивление тем, что формально утвердить результаты конкурсов нельзя.

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Глава комиссии Екатерина Коваль в свою очередь заявила о наличии рейтинговых победителей, однако предложила перенести заседание.

"Предлагаю перенести заседание на послезавтра (23 декабря)… подготовить проекты для Офиса генпрокурора", – пояснила она.

Коваль добавила, что еще не была получена информация о результатах спецпроверки кандидатов.

Заседание, которое длилось более 10 часов, решили перенести без утверждения победителей конкурса. Однако дату, когда оно продолжится, не утвердили.

Как сообщал ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил порядок проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда в Офисе президента отметили, что решение не является окончательным.