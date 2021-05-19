Комитет ВР поддержал назначение Кубракова министром инфраструктуры

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал выбрать Александра Кубракова министром инфраструктуры Украины. Такое решение было принято на заседании в среду, 19 мая.

Таким образом члены комитета поддержали представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Кубракова главой Мининфраструктуры вместо уволенного Владислава Криклия. Об этом идет речь в заявлении на официальной странице в Facebook.

"Участие в мероприятии приняли народные депутаты Украины, руководство и представители Министерства инфраструктуры Украины, руководство и представители Укравтодора", – сказано в сообщении.

Напомним, голосование за новых кандидатов запланировано на четверг, 20 мая. О том, хватит голосов для назначения глав ведомств и чем известны претенденты, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Добавим, что профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером – министром экономики.

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