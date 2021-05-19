Комитет ВР поддержал назначение Кубракова министром инфраструктуры
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал выбрать Александра Кубракова министром инфраструктуры Украины. Такое решение было принято на заседании в среду, 19 мая.
Таким образом члены комитета поддержали представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Кубракова главой Мининфраструктуры вместо уволенного Владислава Криклия. Об этом идет речь в заявлении на официальной странице в Facebook.
"Участие в мероприятии приняли народные депутаты Украины, руководство и представители Министерства инфраструктуры Украины, руководство и представители Укравтодора", – сказано в сообщении.
Напомним, голосование за новых кандидатов запланировано на четверг, 20 мая. О том, хватит голосов для назначения глав ведомств и чем известны претенденты, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Добавим, что профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером – министром экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
18 мая Владислава Криклия уволили с должности министра инфраструктуры Украины после того, как он написал заявление по собственному желанию.
В "Слуге народа" уже нашли замену для Криклия. На должность министра инфраструктуры предложили Александра Кубракова, который сейчас возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор"). Кандидата уже приглашали на заседание фракции, которое состоялось в понедельник, 17 мая.