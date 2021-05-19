Комитет ВР принял решение по кандидатуре Любченко на пост министра экономики

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером – министром экономики. Решение было принято на заседании 19 мая.

Об этом сообщил в Telegram глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он считает, что во время голосования у нардепов вопросов не должно возникнуть к кандидатуре.

"Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем", – написал нардеп от партии "Слуга народа".

Напомним, что Кабинет министров назначил Ирину Новикову временно исполняющей обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Она заменила на этой должности Игоря Петрашко, который был уволен во время голосования в Верховной Раде.

Также с должностей сняли министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Голосование за новых кандидатов запланировано на четверг, 20 мая. О том, хватит ли голосов для назначения глав ведомств и чем известны претенденты, – читайте в материале OBOZREVATEL.