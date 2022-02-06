Климкин: большой войны с Россией в ближайшее время не будет, Путину нужно не это

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что большой войны и нового вторжения России в Украину в ближайшее время не будет. По его словам, основная цель президента РФ Владимира Путина сегодня – держать в напряжении мировое сообщество и повышать ставки на международной арене.

Об этом дипломат заявил в эфире ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном". Он призвал украинцев не паниковать и не возить с собой "тревожные чемоданы", поскольку в ближайшее время вторжение не входит в планы Путина. Хотя провокации вполне возможны, считает Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

При этом, по словам экс-министра, на сегодняшний день глава РФ стремится продолжить переговоры с мировыми лидерами, в частности президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином.

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"Цель состоит в том, чтобы не сделать нам ни мира, ни войны, но держать всех в напряжении", – отметил Климкин, добавив, что к тому же Украина достаточно сильна, чтобы остановить наступление.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с угрозой агрессии РФ от весны 2021 года. По его словам, единственным отличием является наличие войск также на территории Беларуси, что придает стране-агрессору еще 1000 километров, откуда можно было бы реализовать новое вторжение в наше государство.

Чиновник отметил, что в остальном ситуация аналогичная – их количество тогда было таким же, как сейчас – 110 тысяч наземного компонента, а если добавить воздушную и морскую компоненту – не более 120-125 тысяч вдоль всей границы Украины, включая Крым. Он добавил, что ударная группировка, которая могла бы свидетельствовать о скором нападении, пока не сформирована.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник СБУ и нардеп от "Голоса" Роман Костенко рассказал, что ситуация вокруг Украины и России сейчас действительно напряжена больше, чем за все время с 2014 года, но условия для полномасштабного вторжения пока не созданы. Если президент страны-агрессора действительно решится на это, армии РФ понадобится не менее недели на подготовку.