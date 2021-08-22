Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту 'Борисполь'. Видео

В воскресенье, 22 августа, в Киеве состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Мэр Киева Виталий Кличко хотел встретить гостью в аэропорту "Борисполь", но его туда не пустили.

Об этом сам городской глава сообщил в Telegram. По его словам, согласно протоколу, он должен был лично встречать канцлера, как это происходило во время предыдущих визитов в украинскую столицу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"В этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду:) Но такое в моей практике мэра – впервые", – написал Кличко.

Как объяснил охранник, он отказался пропускать Кличко, так как того не было в списках. Мэр отметил, что не будет применять физическую силу, чтобы все-таки встретить Меркель, но назвал произошедшее "цирком".

Напомним, что встреча лидеров Украины и Германии состоится 22 августа в Киеве, в Мариинском дворце. Все подробности и онлайн-трансляция встречи – в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча Зеленского и Меркель может нести потенциальную угрозу.