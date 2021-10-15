Кива похвалил Путина и назвал Россию одним из основных партнеров. Видео

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива хвалил президента РФ Владимира Путина. Он также называл главу страны-агрессора партнером Украины.

Об этом Кива заявил в эфире "Украина 24". Объясняя свое поздравление Путина с днем рождения, Кива оправдывался, что поздравлял его как мужчину.

"Я поздравил лидера соседнего государства как мужчину, к которому испытываю уважение за возможность отстаивание своей позиции и позиции своей страны и народа", – говорил нардеп.

Со слов Кивы он уважает Путина, потому что он вписан в "историю, как мировой правитель, который диктует миру свои правила".

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"Я являюсь политиком и должен стратегически мыслить. Россия является одним из основных наших экономических партнеров, с которым нам завтра нужно садиться за стол переговоров и находить точки компромисса", – отметил он.

Напомним, что Кива записал видеопоздравление с днем рождения президента России Владимира Путина. Он назвал именинника "великим правителем".

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся на фронте, пригласили одиозного народного депутата от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву к ним на позиции, где он сможет "еще раз поздравить россиян по ту сторону фронта".