Ты плюнул на могилы погибших бойцов: украинские военные передали 'привет' Киве с передовой. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся на фронте, пригласили одиозного народного депутата от партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву к ним на позиции, где он сможет "еще раз поздравить россиян по ту сторону фронта". Защитники Украины заявили, что нардеп перешел черту.

В видеообращении воинов ВСУ сказано, что своим приветствием российского президента Владимира Путина с днем рождения, Кива плюнул на могилы погибших бойцов, передает PerepickaNews в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Они призвали собратьев, находящихся на мирной территории Украины, по возможности "плюнуть в морду" представителю ОПЗЖ.

Видео дня

"Ребята, если кто-то увидит где-то это наркоманское животное, мы очень просим, передайте ему от нас привет и плюньте, по возможности, в морду", – сказал один из военных.

Кроме того, герои ролика пригласили народного депутата на передовые позиции на Донбасс. Там, по словам военных, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта. Они также призвали Киву "лечиться от наркотической зависимости".

Напомним: накануне Кива попал в скандал, опубликовав видео, в котором поздравляет Путина с днем рождения. Нардеп назвал президента страны-агрессора "лидером своей нации и дружественного нам народа". Он также заявил, что Путин является "великим правителем", который вернул своей стране "былое величие и уважение во всем мире".

Позже он заявил, что поздравил "в первую очередь мужчину, у которого есть позиция". Парламентарий также обратился к украинской власти и сказал, что политики якобы должны поучиться у Путина "управлять страной". В этом же видео он добавил, что Крым Украина потеряла якобы не из-за Путина, а из-за "своего бездействия, провала и сдачи внутренних государственных интересов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кива пожаловался на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" на то, что его якобы хотят отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.