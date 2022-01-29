Кива назвал "освобождением" возможное новое вторжение войск РФ в Украину

Одиозный народный депутат Илья Кива высказался о возможном вторжении Российской Федерации в Украину. Агрессию соседней страны против нашей он назвал "освобождением".

Соответствующий пост он опубликован в своем Telegram. Нардеп считает, что эскалация не будет нападением.

"Почему сразу нападут? – Освободят!" – написал скандальный политик.

Отметим, Кива давно известен своей пророссийской позицией. Так, ранее он попал во внимание СМИ, когда повторил тезу российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением США, и все решения украинской власти согласуются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.

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Кроме того, нардеп поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, носил красную звезду, а также "праздновал" годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры.

При этом, когда Офис генпрокурора возбудил на него уголовное дело, по подозрению в государственной измене, народный депутат заявил, что никакие преследования не смогут остановить его борьбу за восстановление дружеских отношений Украины с Россией.

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