Кива назвал "освобождением" возможное новое вторжение войск РФ в Украину
Одиозный народный депутат Илья Кива высказался о возможном вторжении Российской Федерации в Украину. Агрессию соседней страны против нашей он назвал "освобождением".
Соответствующий пост он опубликован в своем Telegram. Нардеп считает, что эскалация не будет нападением.
"Почему сразу нападут? – Освободят!" – написал скандальный политик.
Отметим, Кива давно известен своей пророссийской позицией. Так, ранее он попал во внимание СМИ, когда повторил тезу российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением США, и все решения украинской власти согласуются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.
Кроме того, нардеп поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, носил красную звезду, а также "праздновал" годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры.
При этом, когда Офис генпрокурора возбудил на него уголовное дело, по подозрению в государственной измене, народный депутат заявил, что никакие преследования не смогут остановить его борьбу за восстановление дружеских отношений Украины с Россией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одиозный народный депутат Илья Кива нашел повод попиариться перед российскими пропагандистами. В эфире программы "60 минут" он заявил, что "предложил место в своем аппарате" уволенной из МОН Кристине Тишкун;
Кива раскритиковал рассмотрение ВР проекта постановления о передаче Минобороны 60 автомобилей из автобазы Управления делами Аппарата парламента. При этом он употребил несколько нецензурных слов.