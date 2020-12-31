Кива надел советскую шапку-ушанку со звездой и призвал его арестовать. Фото

Народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива опубликовал фото, где он примерил шапку с советской символикой.

Снимок нардеп выложил на своей странице в Facebook. В подписи к фото политик призвал арестовать его.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!" – написал в соцсети Кива.

Отметим, что на снимке нардеп показан в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР. На головном уборе изображена советская звезда с серпом и молотом.

Поясним, что согласно закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятом в 2015 году, говорится об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики: нарушителям грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что во Львове начали уголовное производство против мужчины, который появился в кафе в шапке-ушанке с изображением эмблемы Советского Союза – серпом и молотом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Илья Кива устроил постановочную акцию в центре Киева и поблагодарил СССР.