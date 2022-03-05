Кислица заявил в Совбезе ООН, что России нет места среди цивилизованных наций

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российских убийц и террористов необходимо остановить, закрыв небо над Украиной. А страну-агрессора Россию следует исключить из международных институтов.

Такое заявление сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он выступал на экстренном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций в ночь на 5 марта, которое посвящено обстрелу Запорожской АЭС, передает "Укринформ".

Дипломат отметил, что вышесказанное им – это общая обязанность международного сообщества.

"Она (Россия) не заслуживает быть среди цивилизованных и ответственных наций", – сказал Кислица.

Видео дня

Постпред подчеркнул, что Россия разозлена, что ее планы быстрого захвата Украины провалились, что украинцы мужественно продолжают бороться с оккупантом и нашу страну поддерживает весь мир.

Он отметил, что в ответ оккупанты прибегли к преступлениям против человечности и даже не пытаются скрывать их.

Обстрел и захват Запорожской АЭС Кислица назвал ядерным терроризмом, а саму страну-агрессора – "террорашей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли и захватили Запорожскую АЭС. На станции начался пожар, который удалось погасить лишь спустя несколько часов. Подробнее о ситуации вокруг атомной электростанции читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!