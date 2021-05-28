Кира Рудык: переговоры по Донбассу нужно вести на новой площадке

Переговоры в нормандском формате не приносят ожидаемых результатов. Украинская власть должна найти новые площадки для переговоров и привлечь к ним сильных союзников.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в эфире телеканала "Прямой". Народный депутат отметила, что пока президент продолжает ожидать уступкок от Путина, переговоры в нормандском формате не приносят никакого результата. Тем временем на Донбассе гибнут украинские защитники. Поэтому власть должна действовать, а не просто думать об изменении локации для переговоров.

"Никого уже не удивляет, что встреча помощников-консультантов в нормандском формате не принесла результатов. Это знак того, что нужно создавать новые площадки для переговоров. Это то, что должен сейчас сделать президент и его команда – создать новую площадку для доведения позиции Украины и давления на страну-агрессора. Ведь это то, что можно сделать сейчас", – заявила Кира Рудык.

Политик отметила, что Украина должна привлечь к переговорам по Донбассу и другие страны, которые заинтересованы в восстановлении мира в центре Европы.

"Единственный способ закончить войну на украинских условиях – привлечь к переговорам сильных союзников. Это может произойти в двух дополнительных форматах. В первом варианте мы привлекаем США и Великобританию, а во втором – Польшу и Турцию. Это также может сработать", – считает нардеп.