Кикабидзе – о заключении Саакашвили: есть человек, который хочет видеть его в гробу

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе считает, что один человек в Грузии хочет видеть бывшего президента страны Михеила Саакашвили в гробу. Речь идет о миллиардере Бидзине Иванишвили.

Об этом Кикабидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября. Автор песен назвал Иванишвили – "директором" премьер-министра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Его (Саакашвили) могут там (в тюрьме) убрать. Потому что есть человек, который мечтает видеть его в гробу", – сказал Кикабидзе.

Он уточнил, что речь идет о "директоре" премьер-министра Иванишвили. Отметим, что сейчас правительство возглавляет Ираклий Гарибашвили. Сам же Иванишвили также был премьером в 2012-2013 годах.

Видео дня

"Эта кучка людей правит страной и никого ни о чем не спрашивает. Они все делают сами. Мы только на третий-пятый день узнаем, что кого-то посадили, кого-то убили", – возмутился Кикабизде.

Он добавил, что в Грузии сегодня убийства происходят через день, а в стране нет людей, которые заботились бы о спокойствии государства.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания также заявляла, что ее сына могут убить в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал, что экс-президента Грузии, главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили в заключении на родине держат под постоянным психологическим давлением. В тюремной больнице, куда его перевели из камеры, условия тоже нельзя назвать нормальными – он почти не видит солнечного света.