Киевский апелляционный суд оставил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Все подробности

В пятницу, 11 февраля, Киевский апелляционный суд оставил неизменной избранную Печерским райсудом меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства. Таким образом, апелляция прокуратуры не была удовлетворена.

О ситуации передает корреспондент OBOZREVATEL. С самого утра под судом собралось большое количество сторонников Порошенко, они установили сцену для выступлений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также здание суда охраняли десятки силовиков.

Около 06:30 правоохранители препятствовали проходу нардепов от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича и Михаила Бондаря, произошло столкновение. В результате Бондарь травмировал ногу.

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Порошенко прибыл в суд около 10:50. В выступлении перед сторонниками он напомнил, что сейчас идет давление на канал "Прямой" и другие. Также вспомнил нардепов от "Слуги народа" Александра Трухина и Сергея Кузьминых, попавших в коррупционные скандалы. Пятый президент возмутился, что их не судят, а вместо этого преследуют оппозицию.

Около 14:40 судьи пошли в совещательную комнату. В то же время, участники акции объявили мобилизацию и призвали всех сходиться к суду. Также перед судом стало больше полиции.

Еще через 40 минут судьи вынесли решение оставить Порошенко под личным объязательством.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущее заседание Киевского апелляционного суда по делу Порошенко состоялось 28 января. Причиной перенесения стало то, что материалы производства не поступили из Печерского суда в Апелляционный.

19 января Печерский районный суд Киева принял решение по делу Порошенко – ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также политика обязали сдать паспорта для выезда за границу. Задолго до начала заседания в здание суда стянули силовиков, там даже возникла стычка между сторонниками политика и правоохранителями.

Ранее адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что в рамках дела против Петра Порошенко власти фактически легализуют существование террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В тексте "подозрения", подготовленного Офисом генерального прокурора, эти незаконные образования фигурируют как субъекты правоотношений.