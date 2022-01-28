Киевский апелляционный суд рассмотрит дело Порошенко: под зданием уже собрались сторонники политика. Фото и видео

В пятницу, 28 января, в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу пятого президента Петра Порошенко. С самого утра под зданием суда уже начали собираться сторонники политика.

Начало заседания запланировано на 11 часов. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что возле апелляционного судасосредоточено большое количество правоохранительных органов, которые охраняют общественный порядок. В свою очередь сторонники Порошенко монтируют сцену возле суда.

Вход в здание суда перекрыт, туда пускают только по пропускам. Кроме того, полиция проводит осмотр вещей у некоторых людей, которые заходят в суд.

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Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева принял решение по делу пятого президента Петра Порошенко – ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также политика обязали сдать паспорта для выезда за границу. Задолго до начала заседания к зданию суда стянули силовиков, там даже возникла потасовка между сторонниками политика и правоохранителями.

Ранее адвокат пятого президента Илья Новиков заявил, что в рамках дела против Петра Порошенко власти фактически легализуют существование террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В тексте "подозрения", подготовленного Офисом Генерального прокурора, эти незаконные образования фигурируют как субъекты правоотношений.