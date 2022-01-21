Новиков обвинил власть в легализации террористических 'Л/ДНР' в рамках дела против Порошенко

В рамках дела против Петра Порошенко власти фактически легализуют существование террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В тексте "подозрения", подготовленного Офисом Генерального прокурора, эти незаконные образования фигурируют как субъекты правоотношений.

Об этом заявил адвокат пятого Президента Илья Новиков во время брифинга, сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". Адвокат заявил, что в ближайшее время защита Порошенко обратится в правоохранительные органы с заявлением о расследовании этого факта.

"В тексте "подозрения" Петру Порошенко систематически используются выражения "так называемые ДНР/ЛНР" и подразумеваемые территории, которые временно оккупированы Российской Федерацией. Мы заметили, что государственная структура – ни ДБР, ни Офис Генерального прокурора – не вправе использовать такие выражения, потому что это фактическая легализация. Поскольку с юридической точки зрения "ДНР" и "ЛНР" не существуют как субъекты права. А существуют временно оккупированные территории", – отмечает Новиков.

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"Мы в ближайшее время обращаемся в правоохранительные органы с заявлением о расследовании этих фактов, потому что нас, Петра Порошенко очень беспокоит, что в рамках уголовного производства, посвященного Петру Порошенко, продвигается российский нарратив о легализации "ДНР/ЛНР" как субъектов права и как отдельные территории.Удивительным образом это совпадает по времени с заявлением некоторых депутатов российской Госдумы о том, что пора легализовать и признать на официальном уровне Российской Федерацией эти "ДНР/ЛНР". И это уже шаг к аннексии", – предостерегает адвокат.