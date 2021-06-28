Каждый украинец должен уметь стрелять: Гай призвал последовать примеру Израиля

Каждый украинец должен иметь навыки владения огнестрельным оружием. В плане самообороны Украина должна следовать примеру Израиля.

Сокращение срочной службы представляет угрозу национальной безопасности. Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказал ветеран АТО Мирослав Гай.

"Мое мнение на тему обороноспособности Украины в целом – мы должны оставить срочную службу, кроме службы на контракте. Ее сейчас сокращают. Я считаю, что этого нельзя делать, это очень большая угроза национальной безопасности", – подчеркнул он.

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По мнению Гая, граждан Украины следует обучать базовым военным навыкам, чтобы в час Ч они могли присоединиться к защите страны от врага.

"Нужно делать так, как в Израиле. Все граждане Израиля – женщины, мужчины – обязательно проходят службу в армии и могут быть резервом для территориальной обороны. Нужно, чтобы каждый гражданин Украины умел стрелять и знал, что в час Ч у него будет должность или в Вооруженных силах, или в резерве, его призовут, он себя не убьет из этого автомата", – сказал офицер.

Он добавил, что дополнительно в стране следует содержать оперативный резерв и регулярно проводить его переподготовку. "Обязательно должен быть оперативный резерв, который сейчас есть и регулярно проходит переподготовку. Мы сделали так, что переподготовку проходят две недели, а некоторые специальности месяц – там, где требуются особые технические знания. Но в целом две недели – это достаточно", – заметил Гай.

Как писал OBOZREVATEL, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин заявил, что территориальная оборона крайне важна для Украины. По его мнению, она необходима для мгновенной защиты объектов критической инфраструктуры.