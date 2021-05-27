Казанский: на переговоры в Минск больше не поедем, они неадекватные

Учитывая последние события в Беларуси украинская делегация не поедет в Минск на переговоры по Донбассу. Эту страну из-за неадекватности руководства больше не будут рассматривать, как площадку для Трехсторонней контактной группы.

О том в комментарии OBOZREVATEL рассказал участник украинской делегации в ТКГ, блогер и журналист Денис Казанский. По его словам, заседания будут проводить дальше в онлайн формате.

"За все время моего участия в ТКГ переговоры в Минске не происходили. Но теперь, после случившегося, это совершенно очевидно, и россиянам нечего возразить на это. Потому что мы же видим, что действия белорусского руководства абсолютно неадекватны. И никто вообще не может гарантировать, что он завтра не арестует так же украинскую делегацию и не скажет, что мы все террористы, не захватит Кравчука, Резникова и всех вообще, кто туда поедет. Поэтому мы не сможем больше приезжать в Минск, надо искать новую площадку", – сказал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL :

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс был экстренно посажен в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате был задержан один из пассажиров рейса оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.