Как Хомутынник, Козак и Медведчук спасли свои самолеты от санкций СНБО: выяснились подробности. Видео

Совет национальной безопасности во главе с президентом Украины в 2021 году наложили санкции на частные самолеты украинских олигархов, среди которых Виталий Хомутынник, Тарас Козак и Виктор Медведчук. Ограничения были установлены на три года, однако два из этих самолетов продали, два продают сейчас и только один стоит в Киеве и не летает.

Напомним, что санкции были наложены 19 февраля из-за прямых перелетов из Украины в Россию, пишет "УП". Они предусматривают запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на это, самолет Хомутынника за пять дней до санкций вылетел из Украины в Щвейцарию. Он успел побывать в Турции, Италии, на Кипре, в Австрии, ОАЭ, Беларуси, Франции, Греции, США, Швейцарии, а в августе вернулся в Украину. Ему удалось это сделать, сменив бортовой номер с Т7-СІF на T7-CSCD. Самолет постоял два дня в Украине, отправился в Монако, а затем в Швейцарию.

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По информации журналистов, Хомутынник смог выставить самолет на продажу весной текущего года.

Два самолета народного депутата Тараса Козака также попали под санкции за рейсы Киев – Москва, но на момент введения санкций оказались в Швейцарии. С того момента один из них никуда не летал шесть месяцев, после чего был перерегистрированы и продан в США. Второй самолет сейчас выставлен на продажу, а последние 9 месяцев курсирует между Москвой и Минском, бывает в России, Европе и ОАЭ.

И только один самолет народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука после наложения санкций стоит в аэропорту Киева и не летает. По словам журналистов издания, на момент публикации материала в СНБО не ответили, как самолеты смогли избежать ограничений и знают ли вообще там об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, четыре из пяти самолетов, которым СНБО 19 февраля аннулировал разрешения и планы на полеты в Украине, вылетели из страны еще до обнародования решения о санкциях в отношении их владельцев.