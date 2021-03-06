Из "Свободы" исключили депутата, продавшего канал группе Медведчука

Депутат Львовского районного совета от ВО "Свобода" Роман Любицкий, который продал "Первый Независимый" сотрудникам каналов, связанных с Виктором Медведчуком, был исключен из партии.

А в пятницу, 5 марта, депутаты райсовета проголосовали за досрочное лишение его полномочий. Об этом говорится в сообщении политической силы в Facebook.

После исключения из партии Любицкий не сможет занимать должность депутата. В райсовете его заменит Владимир Харчук.

Ранее Любицкий был гендиректором львовского телеканала НТА, однако после разгоревшегося скандала его отстранили от должности. Кроме того, он является руководителем сайта и радио "Вголос".

Сам Любицкий в комментарии "Детектор Медиа" ранее заявил, что не знал, кому именно был продан его канал и что он не имеет никакого отношения к новосозданной сотрудниками "каналов Медведчука" компании.

"Доверенность на продажу канала "Первый независимый" я дал в прошлом году и еще вчера не знал, кому именно продали канал. Перерегистрация происходила в Киеве, я не присутствовал на ней – и моей подписи на документах нет, поскольку юридически имел право подписать документы юрист, имел на это поручение", – сказал Любицкий 25 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что 24 февраля региональный львовский телеканал "Первый независимый" у Любицкого приобрели сотрудники ZIK, NewsOne и "112 Украина", оказавшихся под санкциями в Украине, чтобы на его базе создать новый канал. Однако последний прекратил вещание на спутнике спустя час после выхода в эфир.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что прекращение вещания канала может быть "Божьей карой" и заверил, что его ведомство никак не причастно к этому. Он также заявил, что санкции против нового канала Медведчука возможны в случае нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие санкции СНБО против партнера Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Представители указанных каналов, в свою очередь, назвали решение СНБО "расправой над неугодными СМИ".