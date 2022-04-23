'Им нужно уйти, или наши военные вынесут вперед ногами': Данилов отреагировал на маневр ОПЗЖ в Раде

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим депутатам от "Оппозиционной платформы – При жизни" (ОПЗЖ) нужно не переименовывать свою партию, а извиниться. После этого они должны покинуть парламент.

Об этом Данилов сказал в эфире всеукраинского телемарафона в субботу, 23 апреля. Он подчеркнул, что наши защитники, которые сейчас борются с российскими оккупантами на фронте, ничего не простят этим нардепам.

Секретарь СНБО назвал этих политиков подонками, а переименование ОПЗЖ в "Платформу за жизнь и мир" – странным событием.

"Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной Раде. Партия, которая привела войну в нашу страну, которая постоянно…все 8 лет ее члены говорили, что "мы – брать, любовь-дружба-жвачка, Москва – это наше все", они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что они должны находиться в нашей Верховной Раде", – сказал он.

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Данилов добавил, что экс-нардепы от ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады "тихо-спокойно" и не дожидаясь народного трибунала. Потому что иначе им будет не поздоровится.

"Они не понимают, что ребята на передовой им не простят...Этим людям, которые призывали сюда Путина на всех наших телеканалах. Когда все эти Бойки, Шуфричи и прочая мразь говорила: с Путиным надо дружить, он хороший, это наш сосед, он нам даст дешевый газ...Им нужно уйти очень быстро из Верховной Рады, потому что наши войска их оттуда вынесут вперед ногами и не факт, что живыми", – заявил Данилов.

Я сообщал OBOZREVATEL, бывшие народные депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде новую депутатскую группу. Такое решение было принято после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение приостановить деятельность этой партии на время действия военного положения.

Новая группа получила название "Платформа за жизнь и мир".

Ранее в ОПЗЖ заявили о приостановлении своей деятельности в Украине. Причиной тому назвали то, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".