'Игрища' у границ Украины сыграли с россиянами злую шутку': Данилов рассказал о 'мобилизации' Запада

Действия страны-агрессора России возле украинских границ привели к противоположному: "разозлили" и еще больше мобилизовали Запад, который стал на защиту нашего государства. Поддержку от своих партнеров в свете последних событий вокруг угрозы со стороны РФ Украина ощущает постоянно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. В частности, в интервью "Украинской правде" – на вопрос о роли западных партнеров в истории с возможной агрессией РФ.

По его словам, поддержка Запада присутствует всегда, хотя и "в режиме разной интенсивности". Киеву на фоне новой российской угрозы, конечно, хотелось бы видеть больше колоссальной помощи.

Например таковой, объяснил политик, которую получил Афганистан до захвата талибами. И тогда бы американское оружие точно "оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом".

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"Что касается военных "игрищ" России возле украинской границы, то они сыграли с россиянами злую шутку. Вместо того, чтобы отпугнуть Запад, они наоборот мобилизовали его и мне кажется даже сделали невозможное – разозлили его", – поделился мнением Данилов.

Со своей стороны Украина, отметил он, благодарит за такую поддержку и одновременно рассчитывает на ее продолжение, прежде всего от Североатлантического альянса (NATO). Среди прочего речь идет о материальной помощи.

"Особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, нарастившими возможности проведения разведывательных мероприятий на украинской территории", – подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме этого, добавил он, важно проводить западные военные учения с привлечением сил НАТО и Украины. Ведь это "очень нервирует россиян" и заставляет их постоянно отвлекать свои силы и средства.

Отдельным вопросом является необходимость постоянного присутствия на ротационной основе в Черном море кораблей НАТО, особенно судов с ракетным вооружением.

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