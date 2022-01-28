"Хочется грудью закрыть родную землю": Кравчук обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ
Первый президент Украины 88-летний Леонид Кравчук, который уже несколько месяцев проходит реабилитацию после сложной операции на сердце, обратился к украинцам в письме и прокомментировал возможное новое широкомасштабное вторжение России в Украину. Он высказал большое желание защитить родную землю.
Обращение политика к народу Украины зачитали в эфире ток-шоу "Гордон". Кравчук сообщил, что с тревогой наблюдает за событиями, которые разворачиваются вокруг Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю", – написал первый президент.
Он высказал уверенность, что даже если у кого-то действительно появилась мысль напасть на Украину, то наш свободолюбивый народ никто не сможет покорить.
Напомним: 10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет. Именно в период президентства Кравчука были сформированы государственные структуры независимой Украины. Помимо президентского поста, Кравчук в разные годы был главой Верховной Рады, народным депутатом, а в 2001 году был награжден званием Герой Украины. OBOZREVATEL рассказывал, какими достижениями и провалами запомнилось его правление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января провели телефонный разговор. Во время него стороны затронули вопросы деэскалации ситуации вокруг нашей страны и возможности финансовой поддержки;
Во время беседы между главами государств якобы возникли некие разногласия по поводу уровня риска российской атаки. Байден во время разговора якобы предупредил Зеленского о неминуемости российского вторжения.