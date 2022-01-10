Леониду Кравчуку – 88: главные достижения и провалы первого президента независимой Украины

В понедельник, 10 января первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отмечает свой день рождения. Ему исполняется 88 лет. Именно в период президентства Кравчука были сформированы государственные структуры независимой Украины. Помимо президентского поста, Кравчук в разные годы был главой Верховной Рады, народным депутатом, а в 2001 году был награжден званием Герой Украины.

Также первый президент – лауреат премии Celebrity Awards 2020 в категории "Человек года". С 2020-го возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце, с сентября проходит реабилитацию. В день рождения политика OBOZREVATEL рассказывает, какими достижениями и провалами запомнилось его правление.

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Достижения президента Леонида Кравчука

1. Вовремя покинув ряды Компартии, Леонид Кравчук сумел победить в первых выборах президента независимой Украины. "Правильный" политический шаг помог ему заручиться поддержкой как активистов Коммунистической партии, так и части национал-демократов.

Кравчук получил победу уже в первом туре – за него проголосовали более 60% избирателей. Главный его соперник от демократических сил Вячеслав Чорновил получил 23,27% голосов.

2. В период президентства Кравчука были сформированы государственные структуры Украины, в частности, полноценное МВД. Кроме того, Украина как независимое государство была признана международным сообществом.

3. При Кравчуке были начаты рыночные реформы и появилось частное предпринимательство.

4. 7-8 декабря 1991 года Леонид Кравчук подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ. В 5-й статье этого исторического документа говорилось, что стороны "признают" и "уважают" территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ в рамках СНГ.

5. Уже в конце своего президентства, 14 июня 1994 года Кравчук подписал крупное Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским Союзом, которое заложило основу европейской интеграции Украины.

Провалы

1. Многим правление Кравчука запомнилось финансовым кризисом первых лет независимости страны. Одной из главных неудач первого президента называют провал в проведении глубоких рыночных реформ, который привел к спаду производства, росту долга перед РФ, дефициту госбюджета и гиперинфляции.

2. Из-за кризиса упала покупательная способность населения. Крупнейшая в украинской истории забастовка шахтеров (1993) привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись в июне и июле 1994 года.

3. Кравчука также обвиняют в том, что он не смог утвердить Конституцию Украины и Гимн на слова "Ще не вмерла Україна".

4. Еще один поводом для критики президентской деятельности Леонида Кравчука стал отказ и ядерного оружия и заключение Будапештского меморандума, который в действительности не смог гарантировать неприкосновенность границ Украины и ее территориальную целостность.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Дмитрий Гордон ранее рассказал о состоянии здоровья Леонида Кравчука. По его словам, первый президент Украины пошел на поправку, начал говорить, интересоваться событиями в Украине и ситуацией с пандемией.