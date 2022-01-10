Леониду Кравчуку – 88: главные достижения и провалы первого президента независимой Украины

Анна Паскевич
Политика
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Леонид Кравчук

В понедельник, 10 января первый президент независимой Украины Леонид Кравчук отмечает свой день рождения. Ему исполняется 88 лет. Именно в период президентства Кравчука были сформированы государственные структуры независимой Украины. Помимо президентского поста, Кравчук в разные годы был главой Верховной Рады, народным депутатом, а в 2001 году был награжден званием Герой Украины.

Также первый президент – лауреат премии Celebrity Awards 2020 в категории "Человек года". С 2020-го возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце, с сентября проходит реабилитацию. В день рождения политика OBOZREVATEL рассказывает, какими достижениями и провалами запомнилось его правление.

10 января Леонид Кравчук отмечает свой день рождения
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Достижения президента Леонида Кравчука

1. Вовремя покинув ряды Компартии, Леонид Кравчук сумел победить в первых выборах президента независимой Украины. "Правильный" политический шаг помог ему заручиться поддержкой как активистов Коммунистической партии, так и части национал-демократов.

Кравчук получил победу уже в первом туре – за него проголосовали более 60% избирателей. Главный его соперник от демократических сил Вячеслав Чорновил получил 23,27% голосов.

2. В период президентства Кравчука были сформированы государственные структуры Украины, в частности, полноценное МВД. Кроме того, Украина как независимое государство была признана международным сообществом.

Леонид Кравчук назвал свою главную ошибку

3. При Кравчуке были начаты рыночные реформы и появилось частное предпринимательство.

4. 7-8 декабря 1991 года Леонид Кравчук подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ. В 5-й статье этого исторического документа говорилось, что стороны "признают" и "уважают" территориальную целостность друг друга и неприкосновенность границ в рамках СНГ.

5. Уже в конце своего президентства, 14 июня 1994 года Кравчук подписал крупное Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с Европейским Союзом, которое заложило основу европейской интеграции Украины.

Леонид Кравчук подписал Беловежские соглашения

Провалы

1. Многим правление Кравчука запомнилось финансовым кризисом первых лет независимости страны. Одной из главных неудач первого президента называют провал в проведении глубоких рыночных реформ, который привел к спаду производства, росту долга перед РФ, дефициту госбюджета и гиперинфляции.

2. Из-за кризиса упала покупательная способность населения. Крупнейшая в украинской истории забастовка шахтеров (1993) привела к досрочным президентским выборам, которые состоялись в июне и июле 1994 года.

Леонид Кравчук – первый президент независимой Украины

3. Кравчука также обвиняют в том, что он не смог утвердить Конституцию Украины и Гимн на слова "Ще не вмерла Україна".

4. Еще один поводом для критики президентской деятельности Леонида Кравчука стал отказ и ядерного оружия и заключение Будапештского меморандума, который в действительности не смог гарантировать неприкосновенность границ Украины и ее территориальную целостность.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Дмитрий Гордон ранее рассказал о состоянии здоровья Леонида Кравчука. По его словам, первый президент Украины пошел на поправку, начал говорить, интересоваться событиями в Украине и ситуацией с пандемией.

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