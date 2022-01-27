Зеленский проведет разговор с Байденом: в Офисе президента назвали главные темы

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января проведут телефонный разговор. Во время него стороны затронут вопросы безопасности и сотрудничества в оборонных, а также энергетических сферах.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он отметил, что это будет второй разговор с американским лидером в январе и третий за последние два месяца.

"Он станет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласования действий и свидетельством поддержки Украины", – подчеркнул Никифоров.

Стороны намерены обсудить следующие вопросы:

мирного процесса,

безопасности,

энергетического и оборонного взаимодействия,

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макрофинансовой поддержки,

антиолигархической реформы.

Однако, добавил Никифоров, перечень тем не является исчерпывающим.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущих переговоров Зеленского и Байдена 2 января главной темой обсуждения было скопление российских войск возле украинских границ.