Зеленский проведет разговор с Байденом: в Офисе президента назвали главные темы
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 27 января проведут телефонный разговор. Во время него стороны затронут вопросы безопасности и сотрудничества в оборонных, а также энергетических сферах.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он отметил, что это будет второй разговор с американским лидером в январе и третий за последние два месяца.
"Он станет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласования действий и свидетельством поддержки Украины", – подчеркнул Никифоров.
Стороны намерены обсудить следующие вопросы:
мирного процесса,
безопасности,
энергетического и оборонного взаимодействия,
макрофинансовой поддержки,
антиолигархической реформы.
Однако, добавил Никифоров, перечень тем не является исчерпывающим.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время предыдущих переговоров Зеленского и Байдена 2 января главной темой обсуждения было скопление российских войск возле украинских границ.