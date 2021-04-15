Гройсман призвал Меркель, Байдена и Макрона приехать в Украину и показать реальное сопротивление российской агрессии

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал мировых лидеров, прежде всего президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель лично приехать в Украину, чтобы выразить поддержку и вместе показать то сопротивление российской агрессии, которое будет невозможно преодолеть .

Об этом он сказал в своем обращении в Facebook. Политик подчеркнул, что Россия как никогда повысила ставки в своем стремлении покорить Украину.

"Российские вооруженные силы ежедневно увеличивают количество и потенциал в нашем Крыму и на наших восточных границах. Политическая риторика из Москвы – максимально агрессивная", – отметил Гройсман.

Он обратил внимание, что Байден и члены его администрации все решительнее заявляют о своей приверженности Украине в форме усиления военной поддержки.

"И за это мы глубоко благодарны. Но я считаю, что мы находимся в точке, когда надо сделать еще больше. Что-то, что однозначно даст понять России, что независимость и территориальную целостность Украины нужно уважать. То, чего не могут показать Javelin и военные корабли США в Черном море", – подчеркнул лидер "Украинской стратегии".

Гройсман уверен, что таким шагом может стать совместный визит в Украину лидера США и лидеров Германии и Франции. Так Россия увидит решимость мира поддержать и защитить Украину.

"Настало время для этого проявления силы и единства. Россия не может и дальше чувствовать безнаказанность за свои действия. Чем больше мы позволим Путину обострить ситуацию, тем сложнее будет преодолевать ее последствия. Сегодня я призываю президента Байдена, канцлер Меркель и президента Макрона – вместе со всеми другими мировыми лидерами приехать в Украину, чтобы на нашей земле выразить нам свою поддержку. Чтобы мы вместе показали России, что ее агрессия встретит сопротивление, которое невозможно преодолеть!" – уверен Гройсман.