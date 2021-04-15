Гройсман закликав Меркель, Байдена та Макрона приїхати в Україну і показати реальний опір російській агресії

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав світових лідерів, передусім президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона та федеральну канцлерку ФРН Ангелу Меркель особисто приїхати в Україну, щоб висловити підтримку і разом показати той опір російській агресії, який буде неможливо здолати.

Про це він сказав у своєму зверненні у Facebook. Політик наголосив, що Росія як ніколи підвищила ставки у своєму прагненні підкорити Україну.

"Російські збройні сили щодня нарощують кількість і потенціал у нашому Криму та на наших східних кордонах. Політична риторика з Москви – максимально агресивна", – зазначив Гройсман.

Він звернув увагу, що Байден та члени його адміністрації дедалі рішучіше заявляють про свою прихильність до України у формі посилення військової підтримки.

"І за це ми глибоко вдячні. Але я вважаю, що ми знаходимося в точці, коли треба зробити ще більше. Щось, що однозначно дасть зрозуміти Росії, що незалежність та територіальну цілісність України потрібно поважати. Те, чого не можуть показати Javelin та військові кораблі США в Чорному морі", – підкреслив лідер "Української стратегії".

Гройсман впевнений, що таким кроком може стати спільний візит в Україну лідера США та лідерів Німеччини і Франції. Так Росія побачить рішучість світу підтримати і захистити Україну.

"Настав час для цього прояву сили та єдності. Росія не може й надалі відчувати безкарність за свої дії. Чим більше ми дозволимо Путіну загострити ситуацію, тим складніше буде долати її наслідки. Сьогодні я закликаю президента Байдена, канцлерку Меркель та президента Макрона – разом з усіма іншими світовими лідерами приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити нам свою підтримку. Щоб ми разом показали Росії, що її агресія зустріне опір, який неможливо здолати!" – впевнений Гройсман.