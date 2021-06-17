Госдеп после беседы Байдена с Путиным пообещал не договариваться за спиной Киева

В четверг, 17 июня, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Она рассказала главе МИД подробности содержания беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, в частности, в Госдепе пообещали, что не будут договариваться о чем-либо без Украины. Также там заверили Киев в поддержке со стороны Вашингтона.

"Американская дипломатка рассказала, что в ходе переговоров президент США Джо Байден четко и твердо заявил президенту России о крепкой поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Виктория Нуланд подчеркнула непоколебимую преданность США принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами", – сказано в пресс-релизе МИД.

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Также стороны обсудили подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, чтобы он был максимально содержательным и результативным.

Отметим, что в Офисе президента уже начали готовить встречу Зеленского с Байденом. Примечательно, что лидера государства-агрессора президент США не приглашал.

Напомним, что 16 июня в Женеве состоялись переговоры между Байденом и Путиным. Президенты выступили с противоречивыми заявлениями по итогам переговоров в Женеве. Политики разошлись во взглядах на ситуацию в Украине и перспективы двустороннего сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут.