О боязни вступления Украины в НАТО, "коренных русских" и диалоге с Донбассом: главные месседжи Путина

Президент России Владимир Путин дал новое интервью пропагандистам, в котором обсудил Украину. Он прокомментировал стремление государства в НАТО, войну на Донбассе, коренные народы Украины и даже футбольную форму страны, разработанную для Евро-2020.

Беседу главы Кремля с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин", пропагандистом Павлом Зарубиным показали в эфире "России 24" в среду, 9 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

OBOZREVATEL собрал самые резонансные и противоречивые высказывания политика:

Путин заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Если страна станет членом Альянса, то подлетное время ракет до Москвы составит 7-10 минут.

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Также он сказал, что не разделяет позицию тех, кто посмеивается над планами Украины стать частью НАТО. "Возможно, Киев просто преждевременно озвучил это", – сказал президент страны-агрессора.

Путин добавил, что Россия должна иметь в виду возможность вступления Украины в НАТО и с учетом этого выстраивать внешнеполитические отношения.

Глава РФ также сделал очередное пропагандистское заявление: мол, та половина жителей Украины, которая не хочет в Альянс, – это умные люди, которые "не хотят стать разменной монетой и пушечным мясом".

"Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО", – утверждает Путин.

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае никто не говорит "нет", – добавил президент РФ.

Путин: Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет? pic.twitter.com/DCWr2KiJCe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2021

Путин считает, что Украине "нужно разговаривать с террористами на Донбассе". Это якобы является не его прихотью, а частью минских соглашений.

Кроме того, по словам политика, "Л/ДНР" не хотели ставить подписи под указанным документом, но российская сторона заставила их это сделать. "Мы их убедили, что это целесообразно сделать", – сказал президент РФ.

Путин сравнил законопроект главы украинского государства Владимира Зеленского "О коренных народах Украины" с "идеями нацистской Германии". По его убеждению, Украина "возникла как порождение советского периода".

"Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо", – уверяет глава страны-агрессора.

Российский лидер считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не трогать.

Путин - о законопроекте Зеленского "о коренных народах Украины": Говорить о русских как о некоренном народе не просто некорректно, это смешно и глупо. Это не соответствует истории абсолютно! pic.twitter.com/mN1MUakD1q — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 9, 2021

Путин заявил, что форма украинских футболистов, на которую нанесена карта нашей страны с Крымом, Луганском и Донецком, не стала для него удивлением.

"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан", – сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден и президент России Путин намерены провести свой саммит в Женеве 16 июня на старинной вилле Ла Гранж. Она расположена вблизи Женевского озера и построена в XVIII веке.