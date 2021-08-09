Гонгадзе, Пинчук и "Кольчуги": семь неудобных вопросов в день рождения Кучмы

9 августа второй президент Украины Леонид Кучма празднует 83-й день рождения. В такой день юбиляра принято приветствовать, желая благополучия и всего того, что предусматривает социальный этикет. Но, кажется, Кучма уже достиг такого возраста, когда стоит оглянуться на прожитую жизнь и поставить себе несколько неудобных вопросов, которые помогут понять: а что ты вообще за человек.

OBOZREVATEL решил помочь Леониду Даниловичу, и задать вопросы, которые, мы в этом уверены, интересуют не только нас.

Гонгадзе исчез поздно вечером 16 сентября 2000 года. О его местонахождении ничего не было известно вплоть до 2 ноября того же года, когда обезглавленные останки журналиста были найдены в неглубокой могиле в Таращанском лесу.

Кассетный скандал, вспыхнувший впоследствии, доказал, что Кучма относился к одному из главных своих критиков весьма неприязненно и действительно мог выдать санкцию на убийство журналиста. Да, по делу об убийстве Гонгадзе были осуждены Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович, а также привлечен к ответственности и генерал МВД Алексей Пукач, которого считают главным исполнителем убийства, но...

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Ближе всего к вероятному правосудию Кучма оказался в 2011 году, когда против второго президента было возбуждено дело о возможной причастности к убийству Гонгадзе.

Обвинение базировалось на показаниях Пукача и пленках, которые обнародовал Николай Мельниченко. Однако в том же 2011 году Конституционный Суд признал незаконным тот факт, что обвинение базировалось на записях Мельниченко, которые были получены незаконным путем и дело против Кучмы закрыли.

Спрашивать о личном – не слишком вежливая вещь, но ... за время президентства Кучмы его зять Виктор Пинчук стал одним из самых богатых людей в Украине.

Поспособствовало этому, в том числе и то, что консорциум "Инвестиционно-металлургический союз", соучредителем которого был Пинчук приобрел 93% акций завода "Криворожсталь", заплатив 4,3 млрд грн, тогда как эксперты оценивали стоимость завода в 3-5 млрд долларов.

Более того, Пинчук создал целую сеть телеканалов, которые транслировали то, что надо и когда надо. Само собой разумеется, по чьему велению.

Не стоит забывать и о политическом весе Пинчука, который и сам в свое время был народным депутатом.

Имеем 100% совпадение с предложенным понятием олигарха из законопроекта президента Владимира Зеленского.

Поэтому, Леонид Данилович, Пинчук таки олигарх или нет?

Можно долго спорить, кто и когда вывел Виктора Януковича в большую политику. Но в 2002 году именно Кучма позволил человеку с очень (мягко говоря) сомнительным прошлым возглавить Кабинет министров и почувствовать вкус к власти. Чем это все закончилось в 2013 году вся страна, и мир будут помнить долго.

В октябре 2001 года военная ракета сбила самолет Ту-154 российской авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом из Тель-Авива в Новосибирск. Погибли 78 человек, находившихся на борту. В большинстве своем – граждане Израиля.

Самолет был сбит ракетой, которая якобы была запущена во время российско-украинских учений по противовоздушной обороне. По одной из версии, военный спутал цель, которая находилась в 60 км с пассажирским самолетом. Стоит заметить, что самолет в момент учений находился в контролируемом Россией воздушном пространстве, тогда как Украина закрыла свое небо на время проведения учений.

Однако фактическую ответственность за катастрофу взяла на себя именно Украина, которая выплатила компенсации родственникам погибших, несмотря на, то что не была установлена юридическая ответственность именно украинских военных.

Кучма же в этой истории запомнился просьбой не делать из катастрофы трагедию.

"Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают везде, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, все будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу", – заявил он журналистам.

Декларативно во времена Кучмы Украина шла в ЕС и НАТО, но на самом деле, все это оставалось на уровне разговоров, а главным "другом" была Россия.

Интересно, что, если верить Кучме и его книге "Украина – не Россия", Киев и Москва якобы планировали вместе войти в состав ЕС.

В реалиях 2021 года это звучит как очень глупая шутка.

Не то, чтобы мы верили в какую-то искреннюю проукраинскую позицию Кучмы, но назначение Медведчука главой Администрации президента, это еще хуже, чем Янукович во главе Кабмина. Иначе, как победой Москвы это назвать очень сложно.

Это тот самый Медведчук-адвокат при бездействии которого советская судебная машина сожрала Василия Стуса, Юрия Литвина, Николая Кунцевича...

Тот самый Медведчук, который с середины 1970-х годов был сотрудником КГБ СССР по прозвищу "Соколовский".

Тот самый Медведчук, который так братался с президентом России Владимиром Путиным, что взял его за кума.

В 2002 году из тех же пленок Мельниченко стало известно, что Украина якобы планировала продать Ирану радары "Кольчуга" собственного производства, которые невозможно обнаружить средствами радиоэлектронной разведки. Украинские радары также способны обнаруживать даже американский истребитель-неведимку "Стелс".

И это все происходило на фоне санкций, которые были введены всем миром против Ирана. Продуманное и взвешенное решение...

Впоследствии на одном из мировых мероприятий с участием Кучмы организаторы даже изменили написание Украины, чтобы президенты Ukraine и USA не находились рядом.