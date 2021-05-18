Арахамия рассказал, какие топ-задачи поставят новому главе Минздрава

Фракция "Слуга народа" будет выдвигать на должность министра здравоохранения Украины главного санитарного врача Виктора Ляшко. За это уже собрали необходимые 170 голосов "слуг".

Такое заявление во вторник, 18 мая, сделал Давид Арахамия, глава фракции СН, в эфире канала "Украина 24". По его словам, преемнику Максима Степанова дадут полгода испытательного срока. Политик добавил, что такой "неформальный иммунитет" получают все новые министры.

Арахамия также перечислил, каких действий ждут от нового главы Минздрава:

ускорение и налаживание процесса вакцинации населения;

введение паспортов вакцинации;

решение неотложных вопросов медицинской системы;

введение страховой медицины.

Напомним, что в Верховной Раде поддержали увольнение трех министров: Владислава Криклия сняли с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко – с должности министра развития экономики, а Максима Степанова – с должности министра здравоохранения Украины.

О настроениях в парламенте накануне важных кадровых перестановок в Кабмине и обо всех деталях насчет министров и их возможных преемников, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фракция "Слуга народа" приняла решение голосовать за снятие с должности Степанова, Петрашко и Криклия.

Также там определились и с кандидатами на должности уволенных министров: Виктор Ляшко является кандидатом на пост министра здравоохранения, Алексей Любченко – кандидат на пост министра развития экономики и первого вице-премьера, Александр Кубраков – кандидат на пост министра инфраструктуры.