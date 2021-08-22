Главарь 'ДНР' Пушилин предложил Украине забыть о Крыме

–В террористической "ДНР" считают, что Украине пора забыть о возвращении Крыма, а вероятность разговора о мирном Донбасе называют низкой.

Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он считает разговоры украинской власти о возвращении полуострова хотелками и выстроенным пиаром.

"О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс – осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе", – сказал Пушилин.

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По его словам, украинская власть не делает никаких реальных шагов даже в рамках Минских соглашений.

Напомним, ранее Пушилин заявил о том, что ситуация на Донбассе близка к "логическому завершению". Эксперты считают, что это может указывать на перспективу присоединения оккупированных территорий востока Украины к РФ.

В Киеве 22 августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры государств планируют обсудить ряд важных вопросов, возможно речь пойдет о ситуации на Донбассе.

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