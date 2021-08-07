Пушилин заявил о развязке конфликта на Донбассе: Тука объяснил, что за этим стоит

Последнее заявление главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина о том, что ситуация на Донбассе близка к "логическому завершению" может указывать на перспективу присоединения оккупированных территорий востока Украины к РФ. Судьба Донбасса в большей степени будет зависеть от Запада, чем от Украины.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"С моей точки зрения, под "логическим завершением" Пушилин имеет в виду присоединение оккупированной части Донбасса к Российской Федерации", – сказал он.

"Если именно это он имел в виду, эта достаточно витиеватая фраза становится прозрачной и понятной", – заметил политик.

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По его мнению, то, что имел в виду террорист, могут обсуждать в Кремле, хотя о конкретных действиях по аннексии Донбасса пока речь не идет.

"Пушилин – это не Кремль, но то, что такие разговоры ведутся, это не секрет. Это вопрос принятия политического решения одним человеком. Насколько готов он сейчас к принятию такого решения, я сказать не могу", – добавил Тука, имея в виду президента страны-агрессора Владимира Путина.

Вместе с тем он напомнил о том, что некоторые кремлевские пропагандисты активно продвигают эту тему. В частности, во время форума "Русский Донбасс", который проходил в оккупированном Донецке в январе текущего года, Маргарита Симоньян заявила о том, что "Россия-матушка" должна забрать эти территории "домой".

По оценкам Туки, в качестве знака для Кремля, указывающего на то, что Донбасс можно аннексировать, будет позиция коллективного Запада.

"Может быть, это звучит несколько не патриотично, но с моей точки зрения, это будет во многом зависеть от позиции наших европейских партнеров и Соединенных Штатов. Если она по вопросу взаимоотношений России и Украины начнет меняться, то это может быть воспринято как знак. Если коллективный Запад будет дрейфовать в сторону России, то это и будет знак", – пояснил он.

В то же время политик добавил, что пока не видит реальных признаков подготовки к аннексии Донбасса. "Я покамест таких утверждений не вижу. На сегодняшний день это политическое заявление, не более того", – резюмировал он.

Напомним, 3 августа террорист Пушилин выступил перед СМИ и произнес такую фразу: "Военный конфликт затянулся, но с другой стороны он подходит к логическому завершению".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные Россией украинские территории в скором времени будут возвращены. По мнению главы государства, это лишь вопрос времени.